Angelozzi | “Al Frosinone voglio creare un modello Sassuolo Lotteremo per la promozione”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 17 novembre 2020) Giornata di conferenza stampa in casache ha presentato un nuovo dirigente, Guido. Come riportato in esclusiva dalla nostra redazione ad agosto,ha firmato adopo l’addio con lo Spezia e oggi ha presentato i suoi progetti ambiziosi in Ciociaria. Queste le sue parole: “Spero di portare al Frosisone la filosofia che avevo al, è una piccola realtà ma con alle spalle una grande società che ha realizzato grandi traguardi, è il frutto che con un lavorio serio, i risultati si ottengono. Il mio desiderio, la mia voglia, è fare qui un, anche se pure a La Spezia abbiamo lavorato bene, ottenendo una grande promozione e valorizzando tanti giovani. Qua c’è un ...