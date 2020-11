Alba Parietti prima offende Barbara D’Urso e poi va ospite nei suoi programmi e dice “Vi spiego perché mi sto comportando così” (Di martedì 17 novembre 2020) Alba Parietti è un personaggio molto forte che ha sempre dimostrato di avere le idee chiare e di esporle senza preoccuparsi delle conseguenze. Ha sempre detto cosa pensava in ogni situazione e , anche se spesso è andata contro corrente, non si è mai pentita. Non ha neppure mai negato di aver fatto uso di chirurgia plastica e, a volte, ha anche detto di essersene pentita. Insomma, una donna forte, schietta e vera come ce ne sono poche. Ultimante ha anche fatto un gesto che è stato apprezzato da tutte le donne. Il figlio, Francesco Oppini è attualmente nella Casa del grande fratello e ha detto parole poco edificanti nei confronti delle donne. Alba Parietti, senza mezze misure, ha pregato la produzione del grande fratello di espellerlo perchè questo è ciò che ... Leggi su baritalianews (Di martedì 17 novembre 2020)è un personaggio molto forte che ha sempre dimostrato di avere le idee chiare e di esporle senza preoccuparsi delle conseguenze. Ha sempre detto cosa pensava in ogni situazione e , anche se spesso è andata contro corrente, non si è mai pentita. Non ha neppure mai negato di aver fatto uso di chirurgia plastica e, a volte, ha anche detto di essersene pentita. Insomma, una donna forte, schietta e vera come ce ne sono poche. Ultimante ha anche fatto un gesto che è stato apprezzato da tutte le donne. Il figlio, Francesco Oppini è attualmente nella Casa del grande fratello e ha detto parole poco edificanti nei confronti delle donne., senza mezze misure, ha pregato la produzione del grande fratello di espellerlo perchè questo è ciò che ...

