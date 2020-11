A ottobre nuovo crollo dei consumi

Leggi su newsmondo

(Di martedì 17 novembre 2020) I dati di Confcommercio suinel mese di: calo dell’oltre 8 per cento rispetto al 2019. -12,1 per cento il Pil di novembre. ROMA – Sono stati pubblicati i nuovi dati di Confcommercio suinel mese di. “L’indice congiunturale – si legge nella nota, riportata dall’Ansa – è del -8,1% rispetto all’anno precedente“. Un rallentamento dovuto ad una frenata della filiera del turismo, servizi creativi (-73,2%), alberghi (-60%), bar e ristoranti (-38%). Per quanto riguarda il Pil, nel mese di novembre è prevista una contrazione del 7,7% sue del 12,1% nei confronti dell’anno. E nell’ultimo trimestre si dovrebbe avere una riduzione della crescita superiore al 4%. Inps, nel terzo trimestre ...