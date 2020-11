Tar del Lazio: «Stop a visite a domicilio di malati covid per medici di base» (Di lunedì 16 novembre 2020) Accolto il ricorso di un sindacato di «camici bianchi» contro provvedimenti della Regione. «I medici vengono distratti dal compito dell’assistenza ordinaria» Leggi su corriere (Di lunedì 16 novembre 2020) Accolto il ricorso di un sindacato di «camici bianchi» contro provvedimenti della Regione. «Ivengono distratti dal compito dell’assistenza ordinaria»

LegaSalvini : SULLE CONCESSIONI BALNEARI IL TAR CONFERMA VALIDITÀ DELLA LEGGE CENTINAIO #Centinaio: “La sentenza del TAR della T… - tancredipalmeri : Respinto l’appello del Napoli. Finita? Nemmeno per sogno. Il Napoli ha a disposizione altri 4 gradi di giudizio:… - borghi_claudio : @Bienchi @Borghi_Tv @ladyonorato I DPCM si impugnano davanti al TAR. Lo abbiamo fatto. Ecco il risultato. - Deiana_Luca9 : RT @giudiiiiiiiii: Tar del Lazio: «Stop a visite a domicilio di malati covid per medici di base»- - AndFranchini : RT @giudiiiiiiiii: Tar del Lazio: «Stop a visite a domicilio di malati covid per medici di base»- -