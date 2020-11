Pedofilia, l’attacco del New York Times: “Giovanni Paolo II fatto santo troppo in fretta. La sua reputazione è caduta” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Oggi dopo più di un decennio di dubbi, la reputazione di Giovanni Paolo II è caduta sotto la nuvola più oscura. Dopo che lo stesso Vaticano si è precipitato a canonizzarlo, ha pubblicato questa settimana uno straordinario rapporto che ha posto ai piedi del santo la colpa dell’avanzamento di carriera del cardinale“. Il porporato a cui si riferisce il New York Times è l’americano Theodore Mc Carrick, spretato nel 2018 da papa Francesco con un processo per ‘direttissima’ nel foro interno della Congregazione per la dottrina della Fede. Il giornale Usa, dopo la pubblicazione da parte del Vaticano del Rapporto Mc Carrick, in un editoriale che sta avendo eco mondiale, torna a riproporre dubbi sulla canonizzazione di Giovanni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) “Oggi dopo più di un decennio di dubbi, ladi GiovanniII è caduta sotto la nuvola più oscura. Dopo che lo stesso Vaticano si è precipitato a canonizzarlo, ha pubblicato questa settimana uno straordinario rapporto che ha posto ai piedi della colpa dell’avanzamento di carriera del cardinale“. Il porporato a cui si riferisce il Newè l’americano Theodore Mc Carrick, spretato nel 2018 da papa Francesco con un processo per ‘direttissima’ nel foro interno della Congregazione per la dottrina della Fede. Il giornale Usa, dopo la pubblicazione da parte del Vaticano del Rapporto Mc Carrick, in un editoriale che sta avendo eco mondiale, torna a riproporre dubbi sulla canonizzazione di Giovanni ...

clikservernet : Pedofilia, l’attacco del New York Times: “Giovanni Paolo II fatto santo troppo in fretta. La sua reputazione è cadu… - Noovyis : (Pedofilia, l’attacco del New York Times: “Giovanni Paolo II fatto santo troppo in fretta. La sua reputazione è cad… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia l’attacco Pedofilia nella Chiesa, la storia di Arturo: “Il parroco che mi ha violentato continua a dire messa” Fanpage.it