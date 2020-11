Monza al collasso, pazienti bloccati in pronto soccorso: "Ma mandiamo infermieri in Fiera" (Di lunedì 16 novembre 2020) Monza, 16 novembre 2020 - "Qui è un disastro, la situazione è ancora molto critica . Ormai il pronto soccorso è diventato un reparto Covid. Tra il San Gerardo e l'ospedale di Desio abbiamo circa 370 ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 16 novembre 2020), 16 novembre 2020 - "Qui è un disastro, la situazione è ancora molto critica . Ormai ilè diventato un reparto Covid. Tra il San Gerardo e l'ospedale di Desio abbiamo circa 370 ...

Tra San Gerardo e ospedale di Desio circa 370 operatori sanitari a casa per Covid, un'emergenza che impedisce l'attivazione di nuovi posti letto: in 44 ricoverati in PS ...

