L’evento di Natale di Andrea Bocelli è Believe in Christmas, info biglietti e live streaming (Di lunedì 16 novembre 2020) L’evento di Natale di Andrea Bocelli si terrà in live streaming mondiale il prossimo 12 dicembre. Believe in Christmas, questo il nome dell’evento, viene organizzato in concomitanza con l’uscita del nuovo disco del tenore che a dicembre si esibirà al Teatro Regio di Parma, sul palco con tanti ospiti e con l’accompagnamento dei suoi musicisti. Per accedere al live streaming dell’evento di Natale di Andrea Bocelli è necessario procedere all’acquisto dei biglietti, disponibile dal 20 novembre. I ticket utili ai fini dell’ingresso virtuale potranno essere acquistati solo ed esclusivamente online sul sito ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) L’evento didisi terrà inmondiale il prossimo 12 dicembre.in, questo il nome dell’evento, viene organizzato in concomitanza con l’uscita del nuovo disco del tenore che a dicembre si esibirà al Teatro Regio di Parma, sul palco con tanti ospiti e con l’accompagnamento dei suoi musicisti. Per accedere aldell’evento didiè necessario procedere all’acquisto dei, disponibile dal 20 novembre. I ticket utili ai fini dell’ingresso virtuale potranno essere acquistati solo ed esclusivamente online sul sito ...

