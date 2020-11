Koulibaly si fa ammonire (e squalificare) in nazionale, e torna a Napoli in anticipo (Di lunedì 16 novembre 2020) Un giallo provvidenziale. Al 43′ di Guinea Bissau-Senegal, Koulibaly sposta la palla avvicinandola alla porta, prima di un calcio di punizione, e si fa ammonire. Il difensore del Napoli era già diffidato e grazie alla squalifica potrà saltare l’impegno del Senegal contro il Congo (Gruppo I delle qualificazioni per la prossima Coppa d’Africa), tornando in anticipo a Napoli. Un’ammonizione “tattica”: il Senegal ha comunque battuto 1-0 la Guinea Bissau e si sono aritmeticamente qualificati. Koulibaly potrà evitare fatiche e rischio infortuni della gara col Congo, per dedicarsi al Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 novembre 2020) Un giallo provvidenziale. Al 43′ di Guinea Bissau-Senegal,sposta la palla avvicinandola alla porta, prima di un calcio di punizione, e si fa. Il difensore delera già diffidato e grazie alla squalifica potrà saltare l’impegno del Senegal contro il Congo (Gruppo I delle qualificazioni per la prossima Coppa d’Africa),ndo in. Un’ammonizione “tattica”: il Senegal ha comunque battuto 1-0 la Guinea Bissau e si sono aritmeticamente qualificati.potrà evitare fatiche e rischio infortuni della gara col Congo, per dedicarsi al. L'articolo ilsta.

