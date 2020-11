Inter | il CT del Cile fa un passo indietro | “Sanchez? Ecco come sta | ma ho sbagliato Rispetto i nerazzurri”

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il caso Sanchez che ha fatto tanto discutere.Il commissario tecnico delReinaldo Rueda, dopo il botta e risposta con l'sulle condizioni fisiche dell'attaccante nerazzurro, è tornato a parlare. L'allenatore, infatti, si è espresso in merito alla situazione facendo un: "Alexis fisicamente sta rispondendo bene, oggi potremo avere una valutazione più precisa con l’allenamento. Nei minuti che ha giocato contro il Perù si è sentito molto bene, tutto viene deciso in base al suo bene e al nostro. La decisione sarà questione di ore. Ho grandee ammirazione per l’- dice il tecnico cosìriporta HSB Noticias -, mi sono sempre rapportato con i giocatori dei club nel mio ruolo ...

Reinaldo Rueda, ct del Cile, chiude la diatriba con l'Inter su Alexis Sanchez: "Ho grande rispetto per i nerazzurri, ho sbagliato a parlare". 'Querelle' chiusa. Reinaldo Rueda tende la mano all'Inter, ...