Il post perfetto scritto dall'algoritmo. L'ambizione di una startup italiana (Di lunedì 16 novembre 2020) Un team tutto italiano ha messo a punto un algoritmo di intelligenza artificiale al servizio del marketing digitale. Si chiama Ailyn e, assicurano i suoi creatori, non nasce per prendere il posto di social media manager e digital marketer, ma per aiutare chi gestisce e attua strategie di comunicazione sulle piattaforme digitali a realizzare contenuti efficaci. Non si tratta solo di creare un post virale su Instagram o di rendere profittevole al massimo una piattaforma e-commerce, assicurano dalla startup, fondata dal Gruppo Roncaglia, da Tembo e da un gruppo di professionisti fra i quali Daniele Chieffi e Alessandro Luciani, ma di "aumentare l'intelligenza umana, supportandola e amplificandola ... Leggi su agi (Di lunedì 16 novembre 2020) Un team tutto italiano ha messo a punto undi intelligenza artificiale al servizio del marketing digitale. Si chiama Ailyn e, assicurano i suoi creatori, non nasce per prendere ilo di social media manager e digital marketer, ma per aiutare chi gestisce e attua strategie di comunicazione sulle piattaforme digitali a realizzare contenuti efficaci. Non si tratta solo di creare unvirale su Instagram o di rendere profittevole al massimo una piattaforma e-commerce, assicurano, fondata dal Gruppo Roncaglia, da Tembo e da un gruppo di professionisti fra i quali Daniele Chieffi e Alessandro Luciani, ma di "aumentare l'intelligenza umana, supportandola e amplificandola ...

