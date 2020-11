Gaudio è il nuovo Commissario per la sanità in Calabria. Anche Gino Strada farà parte della squadra del rettore uscente della Sapienza con una delega speciale (Di lunedì 16 novembre 2020) Il rettore uscente dell’Università La Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio (nella foto), è il nuovo Commissario per la sanità in Calabria. La decisione è stata assunta dal Consiglio dei ministri. “Al professor Eugenio Gaudio – affermano fonti di Palazzo Chigi -, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, di origine cosentine, è stato affidato l’incarico di nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria. Gino Strada ha confermato la disponibilità a far parte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 16 novembre 2020) Ildell’Università Ladi Roma, Eugenio(nella foto), è ilper la sanità in. La decisione è stata assunta dal Consiglio dei ministri. “Al professor Eugenio– affermano fonti di Palazzo Chigi -, magnificodell’Università degli Studi di Roma La, di origine cosentine, è stato affidato l’incarico dialla SanitàRegioneha confermato la disponibilità a far...

