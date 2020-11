Covid in Campania, primi positivi già a settembre 2019 (Di lunedì 16 novembre 2020) Secondo uno studio dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, i primi positivi al Covid in Campania, così come in altre regioni d’Italia, sono stati registrati già a settembre 2019. Il Sars-CoV-2 circolava in Italia fin dall’estate 2019, ben prima dello scoppio della pandemia, a settembre c’era chi aveva già sviluppato gli anticorpi: a rivelarlo uno studio guidato dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano, che ha preso in esame una serie di screening per la campagna contro il cancro al polmone fatti in tempi non sospetti, ma che ri-guardati dopo lo scoppio della pandemia hanno rilevato qualcosa di inatteso. E molto preciso: il primo caso documentato dalla presenza di anticorpi in campioni di ... Leggi su 2anews (Di lunedì 16 novembre 2020) Secondo uno studio dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, ialin, così come in altre regioni d’Italia, sono stati registrati già a. Il Sars-CoV-2 circolava in Italia fin dall’estate, ben prima dello scoppio della pandemia, ac’era chi aveva già sviluppato gli anticorpi: a rivelarlo uno studio guidato dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano, che ha preso in esame una serie di screening per la campagna contro il cancro al polmone fatti in tempi non sospetti, ma che ri-guardati dopo lo scoppio della pandemia hanno rilevato qualcosa di inatteso. E molto preciso: il primo caso documentato dalla presenza di anticorpi in campioni di ...

DPCgov : #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell… - vilmamoronese : Il Governo interviene in soccorso della Regione Campania e assume ulteriori 450 medici - Agenzia_Ansa : #covid Luigi Di Maio attacca il governatore della #Campania:'Roba per Crozza'. La risposta di Vincenzo De Luca : 'A… - sergimagugliani : RT @fanpage: #Covid_19 il miracolo Campania non esiste: la verità sui numeri di terapia intensiva e medici - zaza_rosa : RT @DPCgov: #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato re… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania FOCUS – Covid, Nursing Up: “In Italia si ammalano 500 infermieri al giorno”

Lo ha detto Nursing Up, il Sindacato Infermieri Italiani che aggiunge: " e' il trend reale di una seconda ondata dalla violenza inattesa e incontrollabile". Vi raccontiamo il drammatico ...

Emergenza coronavirus, Gori sospende i distacchi per morosità

GORI sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi legati all’aumento della curva dei contagi e alla diffusione del virus Covid-19. A seguito dell’istituzione di una nuova Zona Rossa in Campania, e a ...

Lo ha detto Nursing Up, il Sindacato Infermieri Italiani che aggiunge: " e' il trend reale di una seconda ondata dalla violenza inattesa e incontrollabile". Vi raccontiamo il drammatico ...GORI sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi legati all’aumento della curva dei contagi e alla diffusione del virus Covid-19. A seguito dell’istituzione di una nuova Zona Rossa in Campania, e a ...