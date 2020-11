Così l’Istituto cyber del Dis può difendere il 5G. Parla Giustozzi (Di lunedì 16 novembre 2020) La notizia della nascita dell’Istituto italiano di cybersicurezza (Icc) contenuta nella bozza della legge di bilancio (art. 96) ha già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La nuova fondazione (qui un quadro di Formiche.net), che agirà sotto il coordinamento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Dis (che ne decideranno la maggioranza dei componenti) si prefigge l’obiettivo di “promuovere e sostenere l’accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della sicurezza cibernetica e della protezione informatica”, riuscirà nel suo intento? Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza cibernetica del CERT-PA e componente dell’advisory group dell’Agenzia dell’Unione europea per la ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 novembre 2020) La notizia della nascita dell’Istituto italiano disicurezza (Icc) contenuta nella bozza della legge di bilancio (art. 96) ha già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La nuova fondazione (qui un quadro di Formiche.net), che agirà sotto il coordinamento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Dis (che ne decideranno la maggioranza dei componenti) si prefigge l’obiettivo di “promuovere e sostenere l’accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della sicurezza cibernetica e della protezione informatica”, riuscirà nel suo intento? Corrado, esperto di sicurezza cibernetica del CERT-PA e componente dell’advisory group dell’Agenzia dell’Unione europea per la ...

