Bielorussia | oltre 1 100 arresti durante le proteste di ieri nate dopo l’uccisione dell’oppositore Bondarenko

(Di lunedì 16 novembre 2020) Non si placano leinesplosela rielezione del presidente Aleksander Lukashenko, ad agosto, e non si fermano nemmeno glidi massa ad opera della polizia nel tentativo di reprimere il dissenso interno. Sono1.100 i manifestanti arrestatidalle forze di sicurezza di Minsk nel corso dellenon autorizzate, secondo quanto riportato dal centro per i diritti umani Viasna. La maggior parte dei fermi, fanno sapere dalla ong, ha avuto luogo nella capitale, come confermato dal dipartimento di polizia del Comitato esecutivo della città che ha anche parlato di uso di mezzi speciali, ma altri attivisti sono finiti in manette anche a Gomel, Svetlogorsk, Novogrudok, Bobruisk, Grodno, Pinsk, Brest, Novopolotsk, Baranovichi, ...

Secondo Viasna, il numero totale di persone detenute dallo scorso mese di agosto in Bielorussia sarebbe di oltre 25.000. I manifestanti scendono in strada per chiedere le dimissioni di Lukashenko da ...Oltre 1.100 partecipanti alle proteste non autorizzate sono stati arrestati ieri in Bielorussia. Lo sostiene il centro per i diritti umani Viasna, citato da Interfax. La maggior parte dei fermi ha avu ...