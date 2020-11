Live Italia-Polonia 1-0 Diretta: espulso Goralski, azzurri in superiorità numerica (Di domenica 15 novembre 2020) 34'st Esce l'attaccante del Torino, che già non era al meglio. Entra Okaka, chiamato all'ultimo minuto dopo l'indisponibilità di Immobile. 32'st espulso... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 15 novembre 2020) 34'st Esce l'attaccante del Torino, che già non era al meglio. Entra Okaka, chiamato all'ultimo minuto dopo l'indisponibilità di Immobile. 32'st...

RaiSport : #ItaliaPolonia, GOL #ITALIA!!!! #Jorginho porta avanti gli #azzurri su calcio di rigore al 27'! La diretta stream… - XFactor_Italia : #Mydrama + #ThaSupreme = finalmente una gioia ????#XF2020 - XFactor_Italia : È stato un terzo Live tosto e ricco di emozioni?? Per scoprire cosa è successo nel backstage di #XF2020 non perdete… - sportli26181512 : Nations League 2020, i risultati in diretta LIVE della quinta giornata: Ancora in corso la quinta giornata di Natio… - CxFrancesca : RT @canyamanitalian: Nuova foto di Can con una fan ???? Indossa la giacca di pelle di quando è venuto in Italia ???? a 'Live non è la D'Urso'… -