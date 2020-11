Lascia l'auto in parcheggio, la ritrova con due gomme tagliate (Di domenica 15 novembre 2020) Parcheggia l'auto nell'area di sosta della Livenzetta e la ritrova con due gomme tagliate e i cerchioni scheggiati. La disavventura è capitata venerdì 13 novembre ad Alessandro Cigana, titolare del ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 15 novembre 2020) Parcheggia l'nell'area di sosta della Livenzetta e lacon duee i cerchioni scheggiati. La disavventura è capitata venerdì 13 novembre ad Alessandro Cigana, titolare del ...

Ultime Notizie dalla rete : Lascia auto Lascia l'auto in parcheggio, la ritrova con due gomme tagliate TrevisoToday Piacenza, muore in ospedale: la sua auto nel parcheggio piena di multe

Covid, Giuseppe muore dopo un mese di ricovero: la sua auto col parcheggio scaduto tappezzata di multe

