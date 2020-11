Juventus, è emergenza difesa: Pirlo corre ai ripari (Di domenica 15 novembre 2020) Non ci voleva proprio. L’infortunio di Bonucci in Nazionale ha solo avuto l’effetto di abbassare il morale a tutti i tifosi juventini, che ora si trovano davanti ad un reparto inesistente. Già, perché la Juventus, dopo l’infortunio di Bonucci e Chiellini, si ritroverà con il solo Demiral (facendo gli scongiuri), Danilo e De Ligt, che tornerà presumibilmente titolare ma non sarà ancora in forma partita. Insomma, non poteva andare peggio. In questo momento tutti gli occhi sono puntati sul giovane Frabotta, ma il rischio è che in una difesa a tre con Demiral–Danilo–Frabotta, manchi un vero leader, colui che dia indicazioni al reparto. Pirlo potrebbe però prendere una decisione clamorosa. LEGGI ANCHE: Juventus, Bonucci si fa male in ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 15 novembre 2020) Non ci voleva proprio. L’infortunio di Bonucci in Nazionale ha solo avuto l’effetto di abbassare il morale a tutti i tifosi juventini, che ora si trovano davanti ad un reparto inesistente. Già, perché la, dopo l’infortunio di Bonucci e Chiellini, si ritroverà con il solo Demiral (facendo gli scongiuri), Danilo e De Ligt, che tornerà presumibilmente titolare ma non sarà ancora in forma partita. Insomma, non poteva andare peggio. In questo momento tutti gli occhi sono puntati sul giovane Frabotta, ma il rischio è che in unaa tre con Demiral–Danilo–Frabotta, manchi un vero leader, colui che dia indicazioni al reparto.potrebbe però prendere una decisione clamorosa. LEGGI ANCHE:, Bonucci si fa male in ...

