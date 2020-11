Gessica Notaro, ansia e attesa per la sentenza della Cassazione a Non è la D'Urso: 'Vedo ancora i fantasmi e faccio incubi' (Di domenica 15 novembre 2020) . Sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato il 10 gennaio 2017, divenuta ... Leggi su leggo (Di domenica 15 novembre 2020) . Sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato il 10 gennaio 2017, divenuta ...

MediasetPlay : RT @LiveNoneladUrso: 'Io ho fiducia nella magistratura, finora non mi ha mai tradita' L'ex fidanzato di Gessica Notaro ha fatto ricorso i… - Luca190499 : RT @RMvoice1: Gessica Notaro .... Domani saremo tutti a fianco a te .... per abbracciarti e darti forza e calore. #gessicanotaro #noneladur… - FedeBerto96 : Valentina Pitzalis e gessica notaro e tanti tante altre altri. Siete eroi/eroine. E per gli uomini e donne che vi h… - Alessia98024645 : Gessica notaro:perché Barbara è così anche nella vita privata anzi meglio @carmelitadurso unica. #noneladurso - jessss_91 : RT @seituilsole: Seguite le persone giuste, quelle che sono un esempio per tutti! Domani ci sarà la sentenza definitiva per la condanna del… -