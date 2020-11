Cristina D’Avena, il cambio look e il bel messaggio per le donne a Da Noi… A Ruota Libera (Di domenica 15 novembre 2020) Sorridente, sicura di sé e piena di energie, Cristina D’Avena si è raccontata a Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera. Un’intervista in cui la cantante, che ha dato la voce alle sigle dei cartoni che hanno fatto crescere più di una generazione di italiani, ha svelato i principi che da sempre la guidano e ha fatto un bellissimo invito a tutte le donne. Cristina D’Avena, il cui nome è spesso collegato a quello dei cartoni animati e allo Zecchino D’Oro, ha infatti recentemente deciso di mostrare una nuova immagine di sé. Una svolta consacrata con una copertina sulla rivista Vanity Fair, attraverso la quale si è messa in gioco con foto seducenti: Mi hanno proposto di fare queste foto in questo momento di buio totale abbiamo ... Leggi su dilei (Di domenica 15 novembre 2020) Sorridente, sicura di sé e piena di energie,D’Avena si è raccontata a Francesca Fialdini a Da Noi… A. Un’intervista in cui la cantante, che ha dato la voce alle sigle dei cartoni che hanno fatto crescere più di una generazione di italiani, ha svelato i principi che da sempre la guidano e ha fatto un bellissimo invito a tutte leD’Avena, il cui nome è spesso collegato a quello dei cartoni animati e allo Zecchino D’Oro, ha infatti recentemente deciso di mostrare una nuova immagine di sé. Una svolta consacrata con una copertina sulla rivista Vanity Fair, attraverso la quale si è messa in gioco con foto seducenti: Mi hanno proposto di fare queste foto in questo momento di buio totale abbiamo ...

