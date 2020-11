Coronavirus Germania: restrizioni per 4-5 mesi. Austria, test di massa. BoJo in isolamento (Di domenica 15 novembre 2020) E' salito a 1.311.942 il numero dei morti nel mondo dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Secondo la Johns Hopkins University, gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 245.600 decessi, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 15 novembre 2020) E' salito a 1.311.942 il numero dei morti nel mondo dall'inizio della pandemia di. Secondo la Johns Hopkins University, gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 245.600 decessi, ...

Corriere : Perché in Germania si muore meno? I segreti del modello Merkel - Corriere : Perché in Germania si muore meno? I segreti del modello Merkel - davidefaraone : Il vaccino contro il coronavirus Pfizer-Biontec, risultato efficace nel 90% dei casi, è stato scoperto da Ugur Sahi… - Topking581 : RT @colvieux: Il video del governo tedesco sul #Coronavirus che è diventato virale, tradotto in inglese #Germania - meccait : RT @PaolaLL7: Germania oltre a dimostrare capacità organizzative e gestionali migliori delle nostre, sta anche dimostrando di saperci fare… -