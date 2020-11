Uomini e Donne, Tina Cipollari in isolamento fiduciario (Di martedì 3 novembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni: Tina Cipollari è in isolamento fiduciario ma partecipa lo stesso alle registrazioni del programma. Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Tina Cipollari è in isolamento fiduciario: l’opinionista del dating show di Canale 5 ha avuto contatti con una persona che poi è risultata positiva al coronavirus. Per questo Tina Cipollari è in isolamento, ma non rinuncia al suo ruolo nel programma. Infatti ha partecipato alle ultime registrazioni del programma in collegamento da casa, per non far sentire la sua mancanza. Il suo ruolo è quindi salvo, sperando ... Leggi su 2anews (Di martedì 3 novembre 2020), anticipazioni:è inma partecipa lo stesso alle registrazioni del programma. Arrivano le ultime anticipazioni diè in: l’opinionista del dating show di Canale 5 ha avuto contatti con una persona che poi è risultata positiva al coronavirus. Per questoè in, ma non rinuncia al suo ruolo nel programma. Infatti ha partecipato alle ultime registrazioni del programma in collegamento da casa, per non far sentire la sua mancanza. Il suo ruolo è quindi salvo, sperando ...

