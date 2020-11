Seconda lingua. Il Goethe-Institut lancia una campagna nelle scuole per far conoscere il tedesco agli studenti di elementari e medie. Lezioni di prova e concerti, tutto online (Di martedì 3 novembre 2020) Il tedesco lingua musicale? Perché no. A dimostrarlo è la nuova campagna del Goethe-Institut Tutte le età del tedesco, in cui la musica gioca un ruolo fondamentale. L’istituto di cultura tedesco ha incaricato la band berlinese i Muckemacher, di comporre alcune canzoni da utilizzare durante le Lezioni in classe. Così sono nate „Hallo, Guten Tag!” … L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 novembre 2020) Ilmusicale? Perché no. A dimostrarlo è la nuovadelTutte le età del, in cui la musica gioca un ruolo fondamentale. L’istituto di culturaha incaricato la band berlinese i Muckemacher, di comporre alcune canzoni da utilizzare durante lein classe. Così sono nate „Hallo, Guten Tag!” … L'articolo .

_Arslight_ : Comunque che minchia avevo in testa quando ho scelto giapponese come seconda lingua COSA C O S A - cravattarossa : @genderedform Gli * alla fine, vengono usati in quelle parole che possono essere maschile o femminili a seconda del… - DivenTraduttori : A seconda della tecnologia del sito e del modo scelto per pubblicare la versione in un'altra lingua, cambierà il mo… - eclissilunarii : @miperdoinzayn noi anche della seconda lingua e me la ritroverò anche in magistrale ??????? - eclissilunarii : @miperdoinzayn alla triennale ho fatto linguistica tutti e tre gli anni sia nella prima lingua (inglese) che nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda lingua Aboca assume: 34 offerte di lavoro. Le figure ricercate e i requisiti necessari ArezzoNotizie Ricordo di Elena Bertoncini Zúbková, prof. a Napoli e pioniera dell’insegnamento dello Swahili

Elena Bertoncini Zúbková era professoressa emerita di lingua e letteratura Swahili, una delle specialiste più note nel mondo di questo idioma, che è la lingua africana più insegnata. Era stata lei ...

Dalla Polinesia a bordo di canoe

Noi e alcuni partner usiamo cookie o tecnologie simili come descritto nella cookie policy. Per la pubblicità noi e alcuni partner, potremmo usare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione ...

Elena Bertoncini Zúbková era professoressa emerita di lingua e letteratura Swahili, una delle specialiste più note nel mondo di questo idioma, che è la lingua africana più insegnata. Era stata lei ...Noi e alcuni partner usiamo cookie o tecnologie simili come descritto nella cookie policy. Per la pubblicità noi e alcuni partner, potremmo usare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione ...