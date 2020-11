Lucrezia Ercoli | Alzate pure il sopracciglio | Ferragni è un romanzo di formazione per nuove generazioni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 3 novembre 2020) “incarna undiper”. Ne; convinta la filosofa, autrice del saggio Chiara. Filosofia di una influencer (Il Melangolo, in uscita il 5 novembre 2020) che all’HuffPost spiega come l’imprenditrice digitale sia riuscita a dare dimostrazione del ”‘potere della condivisione’ dall’alto dei suoi oltre 20 milioni di follower”, dando vita “se vogliamo prendere in prestito proprio la metafora virologica, a un contagio positivo. Con buona pace degli intellettuali che alzano sdegnati il”.Tra Roland Barthes a Marshall McLuhan, passando per riferimenti alla cultura pop, ...