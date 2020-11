Le cellule T del sistema immunitario “ricordano” il Covid a 6 mesi dalla prima infezione (Di martedì 3 novembre 2020) Le cellule T del sistema immunitario “ricordano” il Covid a 6 mesi dalla prima infezione: è quanto rivela uno studio britannico condotto su 100 operatori sanitari non ospedalizzati tra marzo e aprile. I dati offrono un altro pezzo del puzzle per capire se e per quanto tempo possa essere prevenuta la reinfezione da Sars-Cov-2 e quanto duri la cosiddetta immunità. Le cellule T o linfociti T sono un gruppo di leucociti appartenenti alla famiglia dei linfociti e svolgono un ruolo centrale nella immunità cellulo-mediata. Sono distinti dagli altri linfociti, quali i linfociti B e le cellule natural killer per la presenza di uno specifico recettore presente sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 novembre 2020) LeT del“ricordano” ila 6: è quanto rivela uno studio britannico condotto su 100 operatori sanitari non ospedalizzati tra marzo e aprile. I dati offrono un altro pezzo del puzzle per capire se e per quanto tempo possa essere prevenuta la reda Sars-Cov-2 e quanto duri la cosiddetta immunità. LeT o linfociti T sono un gruppo di leucociti appartenenti alla famiglia dei linfociti e svolgono un ruolo centrale nella immunità cellulo-mediata. Sono distinti dagli altri linfociti, quali i linfociti B e lenatural killer per la presenza di uno specifico recettore presente sulla ...

