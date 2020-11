Giulio Golia dopo un mese di covid: “Nessuno ti aiuta. L’immondizia per esempio: quella dei malati va trattata in un certo modo” (Di martedì 3 novembre 2020) Giulio Golia è finalmente negativo al coronavirus. dopo un mese di positività. Ma non è ancora finita, come lui stesso ha raccontato in una lunga intervista a Libero: “Ho perso l’udito all’orecchio sinistro, ancora oggi non è recuperato totalmente”. La sua lotta col coronavirus è iniziata da asintomatico ma le cose sono peggiorate: “dopo due giorni ho avuto dolori, tosse, peso ai bronchi, fortissima emicrania, non riuscivo a tenere gli occhi aperti… Vedevo le ombre, la saturazione è scesa a 93”. Anche la moglie di Giulio è stata male e c’è qualcosa che lo fa molto arrabbiare: “Sei chiuso in casa e cerchi aiuto. Ho avuto difficoltà io a sentire l’Asl o Immuni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020)è finalmente negativo al coronavirus.undi positività. Ma non è ancora finita, come lui stesso ha raccontato in una lunga intervista a Libero: “Ho perso l’udito all’orecchio sinistro, ancora oggi non è recuperato totalmente”. La sua lotta col coronavirus è iniziata da asintomatico ma le cose sono peggiorate: “due giorni ho avuto dolori, tosse, peso ai bronchi, fortissima emicrania, non riuscivo a tenere gli occhi aperti… Vedevo le ombre, la saturazione è scesa a 93”. Anche la moglie diè stata male e c’è qualcosa che lo fa molto arrabbiare: “Sei chiuso in casa e cerchi aiuto. Ho avuto difficoltà io a sentire l’Asl o Immuni, ...

