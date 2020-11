Ferencvaros-Lazio domani in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di martedì 3 novembre 2020) Il programma di Zenit San Pietroburgo-Lazio, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I biancocelesti, reduci in Europa dal pareggio contro il Club Brugge di una settimana fa, vogliono tornare a vincere sfruttando i tanti ritorni. L’incontro, in programma oggi mercoledì 4 novembre alle ore 18:55, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights. Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Il programma di Zenit San Pietroburgo-, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I biancocelesti, reduci in Europa dal pareggio contro il Club Brugge di una settimana fa, vogliono tornare a vincere sfruttando i tanti ritorni. L’incontro, in programma oggi mercoledì 4 novembre alle ore 18:55, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights.

Cristiano Ronaldo e la prima stagionale in Champions

Out contro Dinamo Kiev e Barcellona a causa del Coronavirus, il fuoriclasse portoghese si appresta ad affrontare il Ferencvaros.

