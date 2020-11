Ex collaboratore di Ferguson | «Pogba? Non è giocatore di classe mondiale Non è all’altezza»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 novembre 2020) L’exdi Sir Alex, Rene Meulensteen, ha criticato aspramente Paul. Le sue parole Rene Meulensteen, exdi Sir Alex, ha criticato aspramente Paule il suo impiego nel Manchester United. «Per me non ha ancora lavorato abbastanza. Tu puoi avere del talento, è vero, ma se non lo curi, non ti alleni, non lo coltivi con grande impegno, quella qualità rimarrà solo in superficie. Definirlo di? Non lo farei mai. Non è undi. Ha talento, ma non è unche si può definire in tal modo. In realtà ce ne sono pochi che possono essere ...