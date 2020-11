Attacco a Vienna, terrorista ucciso era un rifugiato - Sale a 5 il bilancio delle vittime: almeno un sospetto in fuga (Di martedì 3 novembre 2020) Il terrorista ucciso alla polizia austriaca che ha partecipato agli attacchi di Vienna era un rifugiato di 30 anni: lo scrive il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, che pubblica una fotografia dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 novembre 2020) Ilalla polizia austriaca che ha partecipato agli attacchi diera undi 30 anni: lo scrive il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, che pubblica una fotografia dell'...

Agenzia_Ansa : Choc a #Vienna, spari in centro: sono 7 i morti. Un attentatore è in fuga. 'Non escluso l'attacco terroristico, sta… - ilpost : Cosa sappiamo sull'attacco a Vienna, finora: L’attacco è iniziato poco dopo le 20 vicino alla sinagoga Stadttempel,… - PaoloGentiloni : Guardo con orrore l’attacco a #Vienna. Un pensiero alle vittime e al popolo austriaco. E una certezza: l’Europa ris… - morry74 : Vienna, come al Bataclan un attacco multiplo nel cuore dell’Europa | Rep - Marcomezza78 : RT @RadioSavana: Lampedusa è sotto attacco: nelle ultime 48 ore ci hanno scaricato circa 1700 potenziali terroristi. La situazione è dramma… -