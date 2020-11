Treno finisce sulla coda di una balena, salvo il conducente (Di martedì 3 novembre 2020) Un convoglio vuoto della metro è deragliato e prima di finire nel fiume si è arrestato addosso alla coda di una finta balena. Illeso il conducente Finta coda di balena ferma il Treno e salva il conducente su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 3 novembre 2020) Un convoglio vuoto della metro è deragliato e prima di finire nel fiume si è arrestato addosso alladi una finta. Illeso ilFintadiferma ile salva ilsu Notizie.it.

In Olanda, nei pressi di Rotterdam, un treno deraglia e il macchinista rimane illeso salvato da una balena. I presenti sono ancora sconvolti ...

Se non ci fosse stata la gigantesca coda di una balena a sorreggere il treno deragliato, sarebbe finita in tragedia. Detta così si potrebbe pensare ad una sceneggiatura di un film e ...

In Olanda, nei pressi di Rotterdam, un treno deraglia e il macchinista rimane illeso salvato da una balena. I presenti sono ancora sconvolti ...Se non ci fosse stata la gigantesca coda di una balena a sorreggere il treno deragliato, sarebbe finita in tragedia. Detta così si potrebbe pensare ad una sceneggiatura di un film e ...