Tour de France 2021 | Tadej Pogacar | “Avrei preferito qualche salita in più”

Il campione in carica del Tour de France, lo sloveno Tadej Pogacar, ha detto la sua sul percorso dell'edizione 2021, presentato ieri sera, tramite un video condiviso sui canali social della sua squadra, la UAE Team Emirates. L'Enfant Prodige di Komenda non ha commentato in modo negativo il tracciato della Grande Boucle, ma, ad ogni modo, non si è nemmeno detto del tutto soddisfatto. Queste le parole di Pogacar: "E' un Tour dal tracciato più classico rispetto a quello dell'anno scorso. Sicuramente non posso dire che sia poco impegnativo e i miei avversari renderanno ogni giorno una guerra. Tuttavia, ci sono solo tre arrivi in salita, ne avrei preferito qualcuno in più. La prima settimana ..."

