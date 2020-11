‘Scontrino da zero euro’, il dramma dei ristoratori costretti a chiudere alle 18 (Di lunedì 2 novembre 2020) La fotografia di uno scontrino (da zero euro) e poche parole condivise su Facebook. Due ristoratori, da un anno gestori della Locanda Torriani di Cremona, hanno così manifestano la loro preoccupazione per le conseguenze delle restrizioni entrate in vigore con l’ultimo Dpcm. Nel post pubblicato da Samantha Corradin e Simone Lucini, si legge: “Buonasera Presidente. Sono scattate le 18.00 e la chiusura cassa è stata fatta”. Lo scontrino è il testimone delle terribili ripercussioni sulla loro attività, le preoccupazioni aumentano: zero euro, la giornata è stata senza incassi. Nessun cliente è arrivato a pranzo e con la chiusura alle 18 nessun altro potrà mai arrivare. La giornata si è conclusa. Il post su Facebook “è una ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 2 novembre 2020) La fotografia di uno scontrino (daeuro) e poche parole condivise su Facebook. Due, da un anno gestori della Locanda Torriani di Cremona, hanno così manifestano la loro preoccupazione per le conseguenze delle restrizioni entrate in vigore con l’ultimo Dpcm. Nel post pubblicato da Samantha Corradin e Simone Lucini, si legge: “Buonasera Presidente. Sono scattate le 18.00 e la chiusura cassa è stata fatta”. Lo scontrino è il testimone delle terribili ripercussioni sulla loro attività, le preoccupazioni aumentano:euro, la giornata è stata senza incassi. Nessun cliente è arrivato a pranzo e con la chiusura18 nessun altro potrà mai arrivare. La giornata si è conclusa. Il post su Facebook “è una ...

