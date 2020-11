Real Madrid, svelato calciatore positivo al Covid: resto squadra negativa (Di lunedì 2 novembre 2020) Un caso di positività al coronavirus aveva scosso nelle ultime ore il mondo Real Madrid soprattutto in vista del match di Champions League contro l'Inter. In questi minuti, il club blancos ha reso noto l'esito di tutti gli altri tamponi e anche l'identità del giocatore che ha contratto il Covid-19. Si tratta del difensore Militao.Il comunicato del Real Madridcaption id="attachment 838737" align="alignnone" width="594" Eder Militao (getty images)/captionSi tratta come detto di Eder Militao. Il difensore è il giocatore del Real Madrid positivo al Covid-19. Il club spagnolo ha confermato l'identità del suo tesserato con un comunicato ufficiale apparso sul sito e sui canali social. Nella nota si precisa come la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 novembre 2020) Un caso di positività al coronavirus aveva scosso nelle ultime ore il mondosoprattutto in vista del match di Champions League contro l'Inter. In questi minuti, il club blancos ha reso noto l'esito di tutti gli altri tamponi e anche l'identità del giocatore che ha contratto il-19. Si tratta del difensore Militao.Il comunicato delcaption id="attachment 838737" align="alignnone" width="594" Eder Militao (getty images)/captionSi tratta come detto di Eder Militao. Il difensore è il giocatore delal-19. Il club spagnolo ha confermato l'identità del suo tesserato con un comunicato ufficiale apparso sul sito e sui canali social. Nella nota si precisa come la ...

