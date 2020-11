Pregliasco sposa la proposta della collega Viola | ' Sì a un lockdown di una settimana al mese' '

(Di lunedì 2 novembre 2020)programmato, unaalper ogni, fino a giugno per calmare i contagi? Laavanzata dall'immunologa Antonellapiace al virologo dell'Università degli Studi di ...

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco sposa

Globalist.it

Il virologo: "In questo momento davvero c'è una diffusione" del coronavirus Sars-CoV-2 "non dico omogenea, ma davvero molto ampia" ...Una settimana di lockdown ogni mese: la proposta dell’immunologa Antonella Viola piace al collega Pregliasco. Una settimana di lockdown: è la proposta della immunologa Antonella Viola per evitare nuov ...