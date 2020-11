Per molti collaboratori di giustizia rifarsi una vita è un’impresa impossibile (Di lunedì 2 novembre 2020) Da 17 anni Elisa (nome di fantasia) vive sotto copertura. Era il 23 dicembre 2003 quando da un piccolo paese della Calabria, insieme ai suoi due figli che allora avevano 7 e 2 anni, fuggiva e cambiava per sempre identità. La sua “colpa” era – ed è – semplicemente quella di essere sorella di un collaboratore di giustizia. Elisa, invece, non ha mai avuto rapporti con la ‘Ndrangheta. Eppure, la sua vita da 17 anni è in pericolo, come lo era quella di alcuni suoi familiari rimasti uccisi in un agguato solo poco tempo fa. «Da quella notte del 2003 racconta oggi – nulla è cambiato, ci sentiamo abbandonati». Le preoccupazioni di Elisa sono quelle di una mamma in apprensione per i figli: «Le pare possibile che, se a me e al mio secondo figlio è stato dato un documento di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 2 novembre 2020) Da 17 anni Elisa (nome di fantasia) vive sotto copertura. Era il 23 dicembre 2003 quando da un piccolo paese della Calabria, insieme ai suoi due figli che allora avevano 7 e 2 anni, fuggiva e cambiava per sempre identità. La sua “colpa” era – ed è – semplicemente quella di essere sorella di un collaboratore di. Elisa, invece, non ha mai avuto rapporti con la ‘Ndrangheta. Eppure, la suada 17 anni è in pericolo, come lo era quella di alcuni suoi familiari rimasti uccisi in un agguato solo poco tempo fa. «Da quella notte del 2003 racconta oggi – nulla è cambiato, ci sentiamo abbandonati». Le preoccupazioni di Elisa sono quelle di una mamma in apprensione per i figli: «Le pare possibile che, se a me e al mio secondo figlio è stato dato un documento di ...

borghi_claudio : Mi sa che forse è il caso di fare una diretta che spieghi perchè in caso di #lockdown ci vogliono MOLTI più soldi p… - riotta : Molti problemi elezioni Usa su voto per posta, il servizio, diretto da un Trumpiano di ferro non riesce a consegnar… - marattin : Molto felice di sentire il Presidente Conte affermare alla festa del @ilfoglio_it che la linea pandemica del Mes no… - FedericaIpsaroP : <<Sono giorni di protesta nel nostro Paese, in vista di ciò che molti cittadini temono, ovvero un nuovo lockdown. I… - AcciaioMario : @Genevi2020 @TCanossa Non so se sarebbe la maggioranza (sono in tanti quelli che, ad esempio, mettono la museruola… -

Ultime Notizie dalla rete : Per molti Napoli a rischio zona rossa, ma per molti ancora “non ce n’è Coviddi”. Il Fatto Vesuviano Plasil – Xagena Search:aggiornamenti e novità sui farmaci da Xagena

Xagena Search.net https://network.xagena.it/mappa/ Plasil L’esposizione a Plasil nel primo trimestre di gravidanza appare sicura In molti Paesi la Metoclopramide ( Plasil ) è il farmaco antiemetico di ...

Anche Porto diventa digitale In campo i volontari di Arco

Via al passaggio online degli sportelli municipali e dei vari servizi Un pc o uno smartphone basteranno per sbrigare molte pratiche ...

Xagena Search.net https://network.xagena.it/mappa/ Plasil L’esposizione a Plasil nel primo trimestre di gravidanza appare sicura In molti Paesi la Metoclopramide ( Plasil ) è il farmaco antiemetico di ...Via al passaggio online degli sportelli municipali e dei vari servizi Un pc o uno smartphone basteranno per sbrigare molte pratiche ...