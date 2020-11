Nuovo DPCM oggi 2 novembre 2020: verso semi-lockdown, coprifuoco dalle 21 (Di lunedì 2 novembre 2020) Un coprifuoco nazionale dalle ore 18 o al massimo dalle 21. È l’ipotesi principale uscita dal tavolo tra governo e regioni sull’emergenza Covid. Potrebbe essere inserito nel Nuovo DPCM di oggi 2 novembre 2020, firmato da Giuseppe Conte: oggi pomeriggio saranno informate Camera e Senato (alle 14 e poi alle 17), poi ci sarà un ultimo punto sulle misure insieme ai governatori. La complessità delle decisioni e la distanza continua tra Regioni e Governo potrebbe però far slittare il DPCM atteso per stasera a domani. In ogni caso non cambiano le misure, vediamo insieme cosa sarà contenuto nel Nuovo DPCM. Ultimo DPCM ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 2 novembre 2020) Unnazionaleore 18 o al massimo21. È l’ipotesi principale uscita dal tavolo tra governo e regioni sull’emergenza Covid. Potrebbe essere inserito neldi, firmato da Giuseppe Conte:pomeriggio saranno informate Camera e Senato (alle 14 e poi alle 17), poi ci sarà un ultimo punto sulle misure insieme ai governatori. La complessità delle decisioni e la distanza continua tra Regioni e Governo potrebbe però far slittare ilatteso per stasera a domani. In ogni caso non cambiano le misure, vediamo insieme cosa sarà contenuto nel. Ultimo...

