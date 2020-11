Napoli, Gattuso non cerca alibi dopo la sconfitta con il Sassuolo (Di lunedì 2 novembre 2020) Una doccia gelata: non c'è espressione più consona per definire l'inatteso tonfo del Napoli contro un Sassuolo che si presentava al San Paolo praticamente privo dell'intero attacco titolare. Che sia ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Una doccia gelata: non c'è espressione più consona per definire l'inatteso tonfo delcontro unche si presentava al San Paolo praticamente privo dell'intero attacco titolare. Che sia ...

CorSport : #Gattuso recupera #Insigne: è pronto per l'#Europa - ADeLaurentiis : Bravo Gattuso che sa sfruttare tutta la rosa a sua disposizione. Forza Napoli Sempre! #ADL - ZZiliani : #Gattuso ha forse più self-control di Simeone e non ha fatto show, ma in quanto a “huevos” (leggi attributi) anche… - antofns : RT @Daniele0256: @mattyynho97 @antofns Campionato 2020/2021 *Napoli potrebbe alzarlo* *Gattuso* - Jopepxd : @tedo_tony @theboss_1908 Se si parla di baricentro, ripeto, son daccordo. Ma se parli di 'Park the Bus', catenaccio… -