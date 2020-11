Morte Gigi Proietti, il saluto della Roma: «Grazie di tutto Maestro» – FOTO (Di lunedì 2 novembre 2020) La Roma ha voluto salutare tramite i propri profili social Gigi Proietti, scomparso questa mattina nel giorno del suo compleanno La Roma ha voluto salutare sui social Gigi Proietti, scomparso questa mattina all’età di 80 anni. Il grande artista era un tifoso della Roma. Ecco il tweet del club giallorosso: «Un pezzo di Roma che se ne va. Grazie di tutto, Maestro». Un pezzo di Roma che se ne va. Grazie di tutto, Maestro 💛❤️ pic.twitter.com/c4gNyfcMLJ — AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Laha voluto salutare tramite i propri profili social, scomparso questa mattina nel giorno del suo compleanno Laha voluto salutare sui social, scomparso questa mattina all’età di 80 anni. Il grande artista era un tifoso. Ecco il tweet del club giallorosso: «Un pezzo diche se ne va.di». Un pezzo diche se ne va.di💛❤️ pic.twitter.com/c4gNyfcMLJ — AS(@OfficialAS) November 2, 2020 Leggi su Calcionews24.com

