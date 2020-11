Mastella sulla questione ospedali: “Bisogna tutelare anche i pazienti no-covid” (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento- “Quando sono stato avvertito della criticità che si stava materializzando in Ospedale a carico degli ammalati no-covid, abbiamo subito esercitato il nostro intervento per evitare che ci fossero ripercussioni nell’erogazione dei servizi sanitari. Ho sempre detto che in ospedale bisognava tutelare sia i contagiati dal virus che quelli no-covid”. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, in occasione della celebrazione della Commemorazione dei Defunti, al termine della Santa messa, svoltasi al Duomo, ha commentato quanto accaduto ieri allorché si è dovuta registrare la chiusura temporanea del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Piodi Benevento (come è stato comunicato ufficialmente dalla Direzione del 118) per problemi connessi alla sanificazione degli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento- “Quando sono stato avvertito della criticità che si stava materializzando in Ospedale a carico degli ammalati no-covid, abbiamo subito esercitato il nostro intervento per evitare che ci fossero ripercussioni nell’erogazione dei servizi sanitari. Ho sempre detto che in ospedale bisognavasia i contagiati dal virus che quelli no-covid”. Clemente, sindaco di Benevento, in occasione della celebrazione della Commemorazione dei Defunti, al termine della Santa messa, svoltasi al Duomo, ha commentato quanto accaduto ieri allorché si è dovuta registrare la chiusura temporanea del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Piodi Benevento (come è stato comunicato ufficialmente dalla Direzione del 118) per problemi connessi alla sanificazione degli ...

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è tornato a parlare della situazione della sanità nel Sannio ed anche dei possibili scenari futuri che aspettano il capoluogo e l’intera nazione. Lo ha fatt ...

“La gestione dell’emergenza sanitaria da Covid che sta interessando anche il Sannio, isola ‘felice’ fino a fine estate, lascia a desiderare. I Direttori generali della Asl e dell’ospedale ‘S. Pio’ di ...

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è tornato a parlare della situazione della sanità nel Sannio ed anche dei possibili scenari futuri che aspettano il capoluogo e l’intera nazione. Lo ha fatt ...“La gestione dell’emergenza sanitaria da Covid che sta interessando anche il Sannio, isola ‘felice’ fino a fine estate, lascia a desiderare. I Direttori generali della Asl e dell’ospedale ‘S. Pio’ di ...