Lockdown in Inghilterra. Johnson: "Rischiamo il doppio dei morti" (Di lunedì 2 novembre 2020) Il primo ministro fa sapere di voler attuare la decisione già ieri anticipata dell'inizio di un nuovo Lockdown da questo giovedì. Johnson, pur non rinnegando le restrizioni più leggere finora intraprese, avverte sui rischi sanitari e sui numeri preoccupanti che si vedranno a fine inverno se non si adottano subito delle regole più ferree. Il Lockdown è inevitabile Era di sabato la notizia della decisione di Johnson di chiudere nuovamente il Paese. Ora il primo ministro si è trovato davanti al parlamento inglese per difendere le proprie scelta in materia Covid e per meglio spiegare la necessità di nuove strette. A detta di Johnson il Lockdown è inevitabile affinché si possa arginare efficacemente la seconda ...

