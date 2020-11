Klopp elogia l’Atalanta | “Possiamo imparare molto da loro”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 novembre 2020) Jurgen, allenatore del Liverpool, ha presentato la sfida di Champions League con l’Atalanta in conferenza stampa. Ora non è il momento di pensare al primato in Premier League, ma all’Atalanta. È una squadra che gioca bene ed è organizzata, sarà difficile affrontarla. Somiglia al Leeds. Poi ci sono ottimi giocatori, in un sistema dove ognuno sa bene il ruolo da svolgere. Gli attaccanti si muovono in maniera intelligente, Gomez può andare dove vuole ed è difficile da mantenere. Non conoscevoi giocatori dell’Atalanta ma ho conosciuto il loro percorso, Gosens ad esempio è arrivato in nazionale. È divertente guardarli, possiamoda loro. È una squadra che sa creare e segnare, bisognerà fermarli quando vorranno ...