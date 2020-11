Il Trono di Spade 8, Maisie Williams sulla scena di sesso di Arya: "Pensavo fosse uno scherzo" (Di lunedì 2 novembre 2020) L'attrice del Trono di Spade 8 Maisie Williams ha rivelato di aver inizialmente scambiato la scena di sesso di Arya nell'ottava stagione per uno scherzo degli showrunner. Considerata la fama di burloni che hanno gli showrunner de Il Trono di Spade, è lecito pensare, come ha fatto Maisie Williams, che una scena del copione possa essere solo uno scherzo, vero? Specialmente quando la scena in questione riguarda Arya e una notte di sesso prima di una grande battaglia. Beh, è esattamente quello che è successo quando la Williams ha ricevuto la sceneggiatura del secondo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020) L'attrice deldiha rivelato di aver inizialmente scambiato ladidinell'ottava stagione per unodegli showrunner. Considerata la fama di burloni che hanno gli showrunner de Ildi, è lecito pensare, come ha fatto, che unadel copione possa essere solo uno, vero? Specialmente quando lain questione riguardae una notte diprima di una grande battaglia. Beh, è esattamente quello che è successo quando laha ricevuto la sceneggiatura del secondo ...

