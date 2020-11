Giletti contro Pedullà, dopo la rissa la bomba in diretta. "Ecco la sua intercettazione audio", che imbarazzo | Video (Di lunedì 2 novembre 2020) Il "caso Pedullà" a Non è l'Arena. La scorsa domenica il direttore della Notizia Gaetano Pedullà si era scontrato con Massimo Giletti, accusandolo di "favorire Cosa Nostra". Di fronte alle rimostranze del conduttore, il direttore ribatteva: "Ma se ha avuto Buzzi in trasmissione settimana scorsa". Il riferimento a Salvatore Buzzi, uno degli uomini chiave di Mafia capitale, non è andato giù all'ex re delle cooperative rosse capitoline: "Non doveva accostarmi ad una organizzazione mafiosa... Io sono stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa e per questo l'ho querelato". Poi la bomba. Pedullà da Giletti si era auto-incoronato giornalista "controcorrente" e scomodo perché sempre e comunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Il "caso;" a Non è l'Arena. La scorsa domenica il direttore della Notizia Gaetano; si era scontrato con Massimo, accusandolo di "favorire Cosa Nostra". Di fronte alle rimostranze del conduttore, il direttore ribatteva: "Ma se ha avuto Buzzi in trasmissione settimana scorsa". Il riferimento a Salvatore Buzzi, uno degli uomini chiave di Mafia capitale, non è andato giù all'ex re delle cooperative rosse capitoline: "Non doveva accostarmi ad una organizzazione mafiosa... Io sono stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa e per questo l'ho querelato". Poi la; dasi era auto-incoronato giornalista "corrente" e scomodo perché sempre e comunque ...

