Gigi Proietti: il ricordo di Giancarlo Magalli (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ di qualche ora fa la notizia della morte di Gigi Proietti. Una perdita enorme per il mondo dello spettacolo italiano e che la televisione si appresta a celebrare. Proietti è stato un genio assoluto del palcoscenico, una persona il cui termine “artista” non è mai stato cosi appropriato. Ecco, abbiamo detto la parola “palcoscenico”, perchè il palcoscenico era per lui il luogo ideale ed il pubblico era la sua coperta calda ed accogliente che lo faceva stare bene. E di gioie e soddisfazioni Proietti ne ha avute tantissime e la televisione è stata per lui un luogo ideale per diffondere la sua arte in maniera più capillare fra il pubblico. Il suo varietà manifesto è stato senza dubbio quell’Attore amore mio (disponibile su Rai Play). ... Leggi su tvblog (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ di qualche ora fa la notizia della morte di. Una perdita enorme per il mondo dello spettacolo italiano e che la televisione si appresta a celebrare.è stato un genio assoluto del palcoscenico, una persona il cui termine “artista” non è mai stato cosi appropriato. Ecco, abbiamo detto la parola “palcoscenico”, perchè il palcoscenico era per lui il luogo ideale ed il pubblico era la sua coperta calda ed accogliente che lo faceva stare bene. E di gioie e soddisfazionine ha avute tantissime e la televisione è stata per lui un luogo ideale per diffondere la sua arte in maniera più capillare fra il pubblico. Il suo varietà manifesto è stato senza dubbio quell’Attore amore mio (disponibile su Rai Play). ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - lucarondanini1 : RT @vfeltri: Gigi Proietti una volta mi disse: se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra , se parlo con uno di sinistra divento subi… - Tg3web : Addio a Gigi Proietti. Attore colto e popolare, una lunga carriera tra teatro, cinema e televisione. Il sogno reali… -