GF Vip, Brosio in preghiera: urla da stadio con gli altri vipponi, Stefania Orlando sbotta (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Ancora polemiche al Grande Fratello Vip. L’artefice, nemmeno a dirlo, è stato Paolo Brosio (ma questa volta in buona compagnia). Complice il momento della preghiera (da sempre una azione intima, silenziosa e personale), come un perfetto fanatico della chiesa che si rispetti, si è messo a pregare con gli altri vipponi nemmeno fosse un coro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 2 novembre 2020) Ancora polemiche al Grande Fratello Vip. L’artefice, nemmeno a dirlo, è stato Paolo(ma questa volta in buona compagnia). Complice il momento della(da sempre una azione intima, silenziosa e personale), come un perfetto fanatico della chiesa che si rispetti, si è messo a pregare con glinemmeno fosse un coro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

zazoomblog : Io me ne vado. Elisabetta Gregoraci la soffiata disastrosa di Brosio la fa crollare: GF Vip gli altri concorrenti i… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Tommaso critica Brosio per le frasi sulla Covid-19: 'Col negazionismo non va bene' - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Paolo Brosio potrebbe essere squalificato per una presunta imprecazione - messicomex : #GFVIP #GFVIP BROSIO #GFVIP brosio bestemmia ..possibile che prima bestemmia 2 volte poi prega urlando e poi passa… - blogtivvu : #GFVip, Paolo Brosio in preghiera: urla da stadio con gli altri vipponi, Stefania Orlando sbotta (VIDEO) -