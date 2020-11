Fortuna morta a 21 anni, l’avvocato: “Famiglia distrutta. Vogliamo chiarezza” (Di lunedì 2 novembre 2020) Sarà l’autopsia, che si svolgerà tra giovedì e venerdì, a chiarire le cause precise del decesso di Fortuna Esposito, la 21enne di Marano spirata ieri all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Mercoledì la Procura di Napoli Nord nominerà il consulente. I familiari, che hanno denunciato ritardi nei soccorsi, sono distrutti dal dolore come ci spiega il legale … L'articolo Fortuna morta a 21 anni, l’avvocato: “Famiglia distrutta. Vogliamo chiarezza” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Sarà l’autopsia, che si svolgerà tra giovedì e venerdì, a chiarire le cause precise del decesso diEsposito, la 21enne di Marano spirata ieri all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Mercoledì la Procura di Napoli Nord nominerà il consulente. I familiari, che hanno denunciato ritardi nei soccorsi, sono distrutti dal dolore come ci spiega il legale … L'articoloa 21, l’avvocato: “Famigliachiarezza” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

