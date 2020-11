Ferencvaros-Juventus | a dirigere sarà l’israeliano Grinfield

sportface2016 : Gli arbitri di #ZenitLazio e #FerencvarosJuventus - sowmyasofia : Ferencvaros- Juventus: formazioni e in tv - zazoomblog : Ferencvaros- Juventus: formazioni e in tv - #Ferencvaros- #Juventus: #formazioni - periodicodaily : Ferencvaros- Juventus: formazioni e in tv - JManiaSite : Inizia la marcia di avvicinamento a #FerencvarosJuve: Pirlo spera di riavere #Chiellini vista la squailfica di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferencvaros Juventus

Martedì 3 novembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro Real Madrid-Inter, match valido per la terza giornata di Champions League. In diretta dallo Stadio Alfredo Di Stefan ...I bianconeri mercoledì 4 novembre sono attesi al Groupama Arena di Budapest, per affrontare il Ferencvaros, gara valida per la terza giornata di Champions League. La Juventus ha bisogno di ...