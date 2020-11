Elisabetta Gregoraci e la frase horror: il web chiede la squalifica (Di lunedì 2 novembre 2020) . La conduttrice stanotte mentre litigava con Enock, ha detto una frase che ha fatto venire i brividi ai telespettatori TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo” Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Faccio riaprire i forni crematori” … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020) . La conduttrice stanotte mentre litigava con Enock, ha detto unache ha fatto venire i brividi ai telespettatori TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”al Grande Fratello Vip: “Faccio riaprire i forni crematori” … L'articolo proviene da YesLife.it.

