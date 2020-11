Dpcm, Conte: Italia divisa in 3 aree di rischio. Calabria, Piemonte e Lombardia:?rischio misure più restrittive. Superiori in dad. Limiti a viaggi tra regioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera per illustrare le misure che saranno all’interno del nuovo provvedimento per Contenere la diffusione del virus: «Nuove misure anche prima di mercoledì» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera per illustrare leche saranno all’interno del nuovo provvedimento pernere la diffusione del virus: «Nuoveanche prima di mercoledì»

Giorgiolaporta : Tra 15 giorni #Conte dovrà presentarsi da #INDAGATO in tribunale. Vorremmo sapere io ed altre 100 mila persone che… - pietroraffa : #Conte:'A marzo sprovvisti di un piano abbiamo emanato provvedimenti che ci hanno portato un lockdown generalizzato… - NicolaPorro : ?? ?????????? va in #Parlamento, ma anziché semplificare, complica. Non si sa nemmeno a che ora scatta il coprifuoco. È… - evelynbani : RT @strange_days_82: Borghi ( Lega ) : il comitato tecnico scientifico deve informare in tempo reale le commissioni sanita' del parlamento… - Evgheni_73 : RT @MoriMrc: Conte: “Siamo consapevoli della frustrazione e della rabbia dei cittadini che si trovano a convivere con nuove limitazioni all… -