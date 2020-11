Covid: 13 denunce per false certificazioni per ottenere aiuti pubblici (Di lunedì 2 novembre 2020) Hanno prodotto false certificazioni per ottenere gli aiuti pubblici, in piena emergenza dovuta alla pandemia Covid scovati dei furbetti. In piena pandemia bisogna essere solidali gli uni con gli altri e comprendere le esigenze di tutti. Basti pensare al numero dei positivi ad esempio del 31 Ottobre per comprendere il rischio che c’è. Accanto però … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Hanno prodottopergli, in piena emergenza dovuta alla pandemiascovati dei furbetti. In piena pandemia bisogna essere solidali gli uni con gli altri e comprendere le esigenze di tutti. Basti pensare al numero dei positivi ad esempio del 31 Ottobre per comprendere il rischio che c’è. Accanto però … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

