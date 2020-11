Catania | la presenza che non ti aspetti | spezzata la vita di due ventenni

Leggi su chenews

(Di lunedì 2 novembre 2020) Due diversi incidenti causati dalla mucca, finita in strada, nel secondo perdono ladue giovani fidanzati. Ambulanza (Facebook)Due incidenti diversi, separati, due dinamiche distinte e due morti. In comune l’animale, una mucca, presente in strada. Non si sa come, non si sa perchè, sta di fatto che il grosso animale ha causato la morte di due giovani fidanzati di 20 e 21 anni, nel pieno della, nel pieno dell’amore, che probabilmente mai si sarebbero aspettati qualche metro prima di ritrovarsi davanti un animale di quelle dimensioni, in strada. Siamo sulla statale 174, in provincia di. Arriva un’auto che si ritrova davanti il bovino, si scontra, con l’animale, o forse prova a scansarlo, sta di fatto che l’impatto è di fatto di quelli che si sentono, ma il ...